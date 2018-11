Debito e interessi alti, Benedetti: «Faremo una brutta fine»

«Credo che in questo momento il Pil sia in calo un po' ovunque e probabilmente lo è anche da noi. Avendolo avuto un po' più basso, probabilmente andiamo in una zona rossa più facilmente di altri».

L'evento

Lo ha detto il presidente del Gruppo Danieli, Giampiero Benedetti, commentando, a margine di un evento organizzato oggi dall'Ansa a Trieste sulle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, i dati Istat che ieri hanno evidenziato il blocco del Pil in Italia e l'immediata reazione dei mercati con l'incremento dello spread.

Debito e interessi alti

«Preoccupa — ha aggiunto Benedetti — che lo spread aumenti visto il debito che abbiamo di 2 mila e 300 miliardi. Noi abbiamo un debito alto e poca credibilità, da qui lo spread si alza. Stiamo buttando via molti soldi di interessi. Debito alto, interessi alti, facciamo una brutta fine».