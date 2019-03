Il tempio dei Lego: dalla prossima settimana il Bar Moretti diventerà il ritrovo degli appassionati

Non solo colazioni e aperitivi, ma dalla prossima settimana il Bar Moretti di viale Venezia sarà anche rivendita di fumetti, gadget legati al mondo dell'illustrazione e Lego, tanti Lego a tema introvabili nei negozi di giocattoli.

L'idea

L'idea nasce dalla passione del titolare, il 35enne di Gemona del Friuli Mauro Artico, e della sua fidanzata e dipendete del bar Beatrice Bellina per i fumetti. Artico ha aperto l'attività un anno fa, rinnovando il bar all'inizio del viale e lasciando immediatamente la sua impronta giovanile nel calssico servizio da bar (colazioni e aperitivi), e di ristorazione durante la pausa pranzo. «Sentivamo di poter e di voler fare di più - ammette Artico - non solo per differenziarci dagli altri esercizi commerciali della zona, ma anche perché chi mette le proprie passioni nella sua attività lavora sicuramente meglio». E da qui l'idea dei fumetti. «Mi sarebbe piaciuto cominciare prima, ma l'iter burocratico non è stato semplice perché sono regimi fiscali diversi, ma ora è tutto pronto per portare sugli scaffali del bar i prodotti frutto della nostra passione, quelli che non si trovano facilmente da altre parti».

I prodotti in vendita

Già prima c'erano diversi fumetti in consultazione libera, tra cui il periodico satirico friulano Mataran che avrà come base ufficiale delle sue presentazioni proprio il Bar Moretti. Dalla prossima settimana però si troveranno anche in vendita, non solo graphic novel ricercate ma anche i Topolino, per andare incontro ai gusti di tutto. Ci saranno poi gadget sempre a tema illustrazioni e super eroi e diversi tipo di Lego. «Sicuramente qualche pezzo classico tipo il Batman che si trova anche nel negozio di giocattoli - ci racconta il titolare - ma qui da noi gli appassionati potranno sbizzarrirsi perché ci saranno anche pezzi più ricercati come qualche chicca di Star Wars o Voltron, solo per citarne alcuni».

L'offerta

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 di mattina alle 19 e sabato per mezza giornata, il Bar Moretti allungherà probabilmente il servizio proprio il sabato per effettuare presentazioni e offrire eventi agli appassionati non solo del genere ma anche per bambini.