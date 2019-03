Spiagge per bambini, Lignano e Grado tra le migliori d'Italia

Sono 142 i comuni italiani e spagnoli insigniti della 'Bandiera verde' dei pediatri 2019. Tra questi figurano anche Grado e Lignano Sabbiadoro, le spiagge più popolari e frequentate della nostra regione.

Come diventare "Bandiera Verde"

Le regole sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Il 28 giugno a Praia a Mare (Cs), si terrà la cerimonia di consegna ai sindaci dei 142 Comuni della 'Bandiera verde' 2019.

La storia del premio

Il riconoscimento viene assegnato dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini.

La classifica

La Calabria con 18 bandiere resta prima, ed è seguita da Sicilia e Sardegna con 16. La Puglia consolida il piazzamento al terzo posto con una località in più (Margherita di Savoia) e arrivando a quota 13. Nessun cambiamento per il quarto posto, occupato da Marche e Toscana, entrambe con 11 bandiere. Qualche sorpresa al quinto posto. Le regioni con 10 bandiere sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Lazio. L'ingresso delle abruzzesi Alba Adriatica e Ortona e della laziale Terracina hanno fatto fare un salto in avanti alle rispettive regioni, che raggiungono Campania ed Emilia Romagna.

