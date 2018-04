Sosta selvaggia in centro: caos e ingorgo in piazza XX Settembre

Continua la sosta selvaggia in piazza XX Settembre. Questa mattina verso le 10.30 un ingorgo si è verificato in via Paolo Canciani a causa di un camion frigorifero impossibilitato a procedere lungo la strada a causa di un'automobile parcheggiata in divieto di sosta. Il camionista non riusciva né a proseguire verso via Cesare Battisti né a fare retromarcia visto l'incolonnamento che nel frattempo si era creato dietro di sè (vedi foto in bassa realizzata da Euxhenio). Una situazione che è perdurata per una ventina di minuti e che ha costretto l'intervento degli agenti dell'Uti Friuli Centrale. Al loro arrivo, però, è magicamente riapparso il proprietario. La Centrale ci ha confermato l'intervento dei vigili ha risolto la situazione, ma non ha voluto comunicarci se la contravvenzione all'automobilista è stata elevata o meno. Testimoni ci hanno confermato che la Volvo è rimasta maldestramente parcheggiata a lato del plateatico per una buona mezzora.