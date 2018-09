Auto contro moto in rotonda, ferito un centauro

Incidente oggi verso le 14.45 in piazzale Diacono a Udine. Coinvolti nel sinistro, avvenuto all’intersezione con via Martignacco, una moto Benelli e una Ford Fiesta. Ad avere la peggio il conducente della moto, un 21enne, che ha riportato traumi al torace ed agli arti inferiori. Il centauro è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Udine per gli accertamenti del caso.

La dinamica

Il motociclo Benelli stava percorrendo piazzale Diacono proveniente da via san Daniele e si stava dirigendo verso viale Bassi. All'altezza dell'intersezione con via Martignacco ha impattato con la Fiesta che proveniva da via Martignacco e si stava immettendo nel piazzale per dirigersi verso il centro città. Sul posto una pattuglia della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale per i rilievi del caso.