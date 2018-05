Cieco multato per aver parcheggiato sullo stallo riservato ai disabili

Disabile multato per aver sostato su uno stallo riservato ai disabili. Sembra un paradosso ma grossomodo è quello che è capitato a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. A raccontarlo è stata una cittadina della Bassa friulana, O. P., che nel pomeriggio di ieri è stata testimone dell'episodio avvenuto davanti ad una scuola di via Firenze. La donna si trovava nell'edificio scolastico per incontrare alcuni specialisti e docenti con i quali programmare l'attività di studio del figlio, ipovedente grave. All'uscita dal plesso, l'inaspettata sanzione che ha colpito proprio la macchina di uno degli specialisti cui si era rivolta.

"All’uscita dall’incontro - spiega la residente cervignanese che ha descritto la scena su una fanpage di Facebook - il vicepresidente si è visto multare dal solito zelantissimo vigile urbano in quanto la macchina dell’Unione ciechi era parcheggiata nel parcheggio riservato ai disabili priva di contrassegno".

Nello sfogo "social" la donna ha poi voluto sottolineare che il poliziotto ha certamente eseguito quanto previsto dal codice della strada, ma sottolinea la mancanza di comprensione, solidarietà e buona educazione. "Chiariamo - puntualizza la madre-, formalmente la violazione del codice c’è stata, ma il buonsenso? La persona è visibilmente cieca, con bastone bianco e accompagnatore. A nulla è valsa la telefonata all’Unione ciechi. Lasciamo perdere il tono aggressivo usato dall’ufficiale. A questo punto mi auguro lo stesso zelo nei confronti di tutti quelli che parcheggiano indebitamente nei parcheggi riservati ai disabili che spesso trovo occupati. Multare l’auto di in associazione di disabili con gli stessi presenti è di cattivo gusto".