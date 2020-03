Aggiunti 24 posti letto nelle terapie del Friuli Venezia Giulia: salgono a 71

Per far fronte all'emergenza sanitaria, è previsto un ampliamento del numero di posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19 in tutta la Regione Fvg: la fase sarà operativa da domani e incrementerà da 47 a 71 la disponibilità nelle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia.

Ampliamento

L'ampliamento era iniziato già in febbraio: dai 29 iniziali del 16 febbraio, passando per la seconda fase che aveva portato ai 47 attuali, si arriverà dunque - spiega il vicegovernatore Riccardo Riccardi - la prossima settimana a un incremento di 24 posti tra Trieste (Cattinara e Burlo Garofolo che attiverà 4 nuovi posti), Gorizia (14 nuovi posti), Udine, Palmanova (dove sono pronti 6 nuovi posti) e Pordenone.

«Ad oggi - conferma Riccardi - non sono però ancora pervenuti i ventilatori ordinati alla gestione commissariale. Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale, sono arrivate a Palmanova, e sono state immediatamente consegnate al Sistema sanitario, 24 mila mascherine chirurgiche e 3mila di quelle Ffp2 fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile».

Resta sempre sopra la media il numero di telefonate alla Sala operativa della Protezione civile, ma si è stabilizzato nella settimana appena trascorsa: i dati comunicati dalla Pc del Friuli Venezia Giulia hanno registrato solo nella giornata di sabato, 1.964 chiamate; 2.421 venerdì, 2.236 giovedì, 2.368 mercoledì, 2149 martedì, 2.573 lunedì e 2.347 domenica scorsa.