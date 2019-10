Assalto al bancomat nella notte, in quattro scappano coperti dal passamontagna

Erano più o meno le 4 di questa notte, quando ignoti hanno assaltato il bancomat dell'istituto di credito Antonveneta di via Roma a Cervignano del Friuli. Da una prima ricostruzione, pare che i malviventi fossero in quattro coperti di passamontagna e abbiano tentato di far saltare il distributore di contanti. Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, è intervenuta immediatamente la vigilanza privata facendo scappare i ladri prima che riuscissero a portare via i soldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palmanova.