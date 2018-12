I 12 articoli più letti dai nostri lettori durante il 2018

Quali sono state le 12 notizie (più belle, simpatiche o drammatiche) che avete letto di più attraverso il nostro sito durante l'anno che ci stiamo lasciando alle spalle? La risposta è nell'elenco che vi proponiamo qui di seguito in ordine decrescente. Lo ripetiamo, non è una nostra classifica, è una lista realizzata attraverso le vostre visite. Quindi assolutamente oggettiva e, proprio per questo motivo, interessante.