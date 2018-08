Lascia la moglie fuori casa, arrestato marito per maltrattamenti

Un cittadino di origini marocchine di trent'anni è stato arrestato ieri, giovedì 30 agosto, per maltrattamenti ai danni della moglie. L'episodio si è verificato nel pomeriggio dopo la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine effettuata dalla donna, una cittadina italiana classe 1988.

L'intervento

A rispondere alla chiamata sono stati gli uomini della Squadra Volante. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato la moglie fuori dall'abitazione, impossibilitata ad entrare nella sua residenza a causa dello stato di alterazione alcolica del coniuge. L'uomo si era era infatti chiuso in casa con la figlia di tre anni.

L'incursione

Poichè l'uomo non dava alcun cenno di risposta, i poliziotti sono entrati in casa per verificare la situazione utilizzando come varco una piccola finestra dell'appartamento lasciata aperta. All'interno, sia la bambina che il padre dormivano della grossa, ma a quel punto gli agenti hanno preso delicatamente la piccola riaffidandola alle braccia e alle cure madre.

L'ammissione

Una volta portata in Questura, la giovane madre ha trovato la serenità per raccontare la sua storia e le angherie subite. Prima di arrivare a Udine in cerca di lavoro, la coppia aveva vissuto con la bambina un periodo in Marocco e in Sicilia. Da diversi anni il marito manteneva un comportamento violento nei suoi confronti, fatto di ingiurie, offese e percosse; tanto che a carico dell'uomo la Polizia ha trovato un ammonimento risalente al 2016 emesso dal Questore di Palermo per analoghi reati. Ma come allora, anche ieri la moglie -sua coetanea - non ha voluto denunciare quelle vessazioni, forse nel timore di ritorsioni o di rimanere completamente sola.

L'arresto

La Polizia, sentita la Procura, ha comunque proceduto all'arresto d'ufficio, spostando madre e figlia in una struttura protetta, anche in considerazione delle condizioni della loro abitazione, da un paio di mesi senza corrente elettrica.