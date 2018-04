Verso l'Italia con 119 ovuli di eroina nell'intestino: arrestati due corrieri

La notte del primo aprile, durante un controllo di routine effettuato dal personale della Polizia di Frontiera di Tarvisio all'interno della stazione Boscoverde, due cittadini nigeriani sono stati sottoposti ad alcuni accertamenti. I due, trovati a bordo di due distinti treni provenienti dall’Austria, erano erano sì in possesso di documenti validi per l’ingresso ed il soggiorno nel nostro Paese, ma al controllo degli agenti avevano manifestato un eccessivo e strano nervosismo.

Le lastre

Questo aspetto, unito ad altri elementi indiziari rilevati dagli uomini della Polizia di Stato, hanno quindi portato gli operatori a verifiche molto “approfondite”, condotte successivamente all'interno del nosocomio di Udine. All'ospedale le analisi radiografiche hanno poi confermato i sospetti. La coppia trasportava a livello gastro-intestinale alcune decine di ovuli contenenti una sostanza che la successiva analisi Scientifica della Questura di Udine ha rivelato essere di tipo “eroina”.

L'arresto

L a sostanza era contenuta complessivamente in 119 ovuli e aveva un peso lordo complessivo di un chilo e trecento grammi.

L'eroina è stata così sequestrata mentre i due cittadini stranieri, J.T. di 23 anni e A.J. di 26 anni, sono stati arrestati e associati alla Casa Circondariale di via Spalato di UDine. Sono ora in corso gli accertamenti per determinare la posizione dei due corrieri internazionali e capire le modalità e i componenti dell'organizzazione posta dietro al traffico di droga rinvenuto.