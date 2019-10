Furti a raffica in Friuli, arrestato in Romania mentre se ne va a Londra

Rintracciato in Romania – mentre si stava imbarcando per un volo diretto a Londra all’aeroporto di Timisoara – è stato arrestato grazie al mandato europeo disposto in seguito all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine il 15 novembre del 2018. Si tratta del 51enne romeno P.T., che ora dovrà passare 4 anni e 8 mesi in carcere. Per lui sono in corso le procedure di estradizione a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

Le condanne

Ha ricevuto assieme più condanne, disposte dal Tribunale di Udine, per vari episodi di furti in abitazioni. Gli eventi si sono verificati tra settembre 2013 e gennaio 2014, in diverse località di questa provincia, fra cui Codroipo, Cassacco, Udine e Martignacco. Le indagini compiute, anche attraverso presidi tecnici e l’acquisizione di elementi di prova di tipo scientifico, hanno permesso di accertare la responsabilità penale del soggetto in questione, e di almeno altri due complici.