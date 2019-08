Rubavano in autogrill, arrestati due ladri dell'autostrada

Un'operazione della Polizia di Stato per contrastare i furti sulle automobili lungo le autostrade, ha portato all'arresto di due uomini di origine kosovara, sorpresi in flagranza nell’atto di perpetrare un furto ai danni di una turista bulgara, che si era fermata con il suo veicolo per una breve sosta presso l’area di servizio di Fratta Nord sull’autostrada A4 nel comune di Teglio Veneto.

I fatti

Gli uomini delle squadre di polizia giudiziaria della Polizia Stradale della Sezione di Udine e della Sottosezione di Palmanova impegnati nell’attività disposta dal Servizio di Polizia Stradale, che prevede di intensificare nel periodo estivo la presenza di uomini per garantire la sicurezza delle migliaia di turisti che ogni giorno frequentano le aree di servizio autostradali, accortisi di quanto stava accadendo sono intervenuti nella notte di venerdì 9 agosto, riuscendo ad interrompere così l’azione criminosa e a trarre in arresto due uomini, uno di 50 anni e l'altro di 39, restituendo il maltolto alla turista.

Il furto

I due ladri hanno agito nelle modalità ormai consuete: accortisi della presenza di un’autovettura aperta, nonostante gli occupanti fossero nelle vicinanze del veicolo, si sono avvicinati e, nascosti dallo stesso veicolo, hanno aperto la portiera posteriore per prelevare una borsa lasciata incustodita sui sedili. Gli agenti in borghese presenti sulla scena sono però intervenuti prontamente interrompendo così l’azione dei malviventi, arrestandoli e restituendo il maltolto alla vittima.

L'operazione

Sono già 8 gli arresti effettuati tra luglio e agosto dagli uomini della Polizia Stradale di Udine. Occorre come sempre richiamare l’attenzione dei turisti affinché adottino dei minimi accorgimenti utili a difendere le proprie cose che potrebbero far desistere eventuali ladri dal procedere nelle proprie intenzioni criminose. Si deve sempre evitare, anche se si sta vicini alla propria auto, di lascarla aperta e comunque di lasciare oggetti di valore incustoditi. Inoltre si raccomanda sempre di non aver remore a contattare il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia della polizia stradale ogni qualvolta si ha sospetto di persone che si aggirano tra i veicoli o nell’eventualità si rimanga vittime di un furto anche solo tentato. Denunciare gli episodi è di fondamentale importanza per gli apparati investigativi della Polizia per poter proseguire le attività di indagine utili a smantellare quelle che sono vere e proprie bande ben organizzate.