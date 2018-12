Nuova libreria per ragazzi e bambini apre in via Grazzano

Una nuova libreria "sbarcherà" a breve in via Grazzano. Da gennaio si alzerà nuovamente la serranda di quella che una volta era la saracinesca della storica macelleria del Borgo. Il nuovo negozio dedicato ai libri da sfogliare e toccare con mano si chiamerà "L'approdo" e sarà gestita da Anna Pastore, una giovane 22enne del Friuli Collinare. Anna ha deciso di provare a sfidare la crisi che ultimamente sta colpendo il mondo dei librai e per farlo ha pensato di poter colmare quel vuoto creatosi in città con la compianta chiusura de "La Pecora Nera" di via Gemona, vecchio punto di riferimento per le famiglie alla ricerca di libri ricercati e particolari per bambini e ragazzi. "L'approdo" punterà infatti a proporre articoli e libri ad una platea di clienti che va dagli 0 ai 17 anni.

L'approdo

«Il nome del negozio è tratto dal titolo di un libro che mi aveva colpito molto. Parlava di sbarchi, avventure e futuro», ci spiega Anna, emozionatissima per questa nuova esperienza di vita. «Vivo questa apertura proprio come uno "sbarco" su un lido sconosciuto, un posto che spero diventi presto il mio futuro. Da qui il nome della mia libreria». «Anche se il locale è in affitto, si tratta di un investimento a lungo termine — precisa la titolare —. Si tratta di un sogno che ho sempre avuto e che realizzo in particolar modo grazie all’aiuto dei miei genitori. Fin da piccola mi hanno sommersa di libri, storie, racconti e romanzi, trasmettendomi l'amore per la lettura e per i libri».