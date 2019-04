Muore schiacciato dal trattorino, tragedia a Fiumicello

Tragedia questo pomeriggio a Fiumicello, dove un uomo di 79 anni è stato travolto e ucciso dal trattorino tosaerba che stava usando nella sua proprietà di via Isonzo. Il fatto è accaduto intorno alle 16 di oggi e le cause sono ancora in via di accertamento. Dai primi accertamenti pare che l'uomo avesse fermato il machcinario per pulirlo e sia rimasto schiacciato dallo stesso, riportando ferite che sono risultate fatali. Inutili, infatti, sono stati i soccorsi giunti repentini. Insieme al personale medico, sul luogo dell'incidenti si sono recati anche i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli e i carabinieri della stazione di Villa Vicentina.