In tre aggrediscono e rapinano una 80enne nel cuore della notte

Immobilizzata e rapinata nel cuore della notte. È quanto ha dovuto subire un'anziana 80enne di Carpeneto, frazione di Pozzuolo del Friuli, tra ieri e oggi. Tre persone, secondo quanto riferito dalla vittima, si sono introdotte all'interno della sua abitazione. La donna è stata immobilizzata e poi rapinata di quanto di prezioso aveva in casa. Sarebbero stati sottratti oggetti preziosi e denaro contante, ma il bottino è in via di quantificazione. Una volta che i malviventi si sono allontanati l'anziana ha chiesto aiuto. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana, che hanno fatto scattare le indagini per individuare i responsabili. La donna è stata medicata dagli operatori del 118.

