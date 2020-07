Alta velocità tra Trieste–Venezia e raddoppio Udine-Cervignano tra le priorità del Governo

L'alta velocità tra Venezia e Trieste sarà tra i primi cantieri a partire dopo l'approvazione di "Italia Veloce" nel "decreto semplificazioni" da parte del Governo. “Ieri abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche – ha detto il premier Conte – a cui aggiungiamo le opere per le Olimpiadi di Cortina, quelle per sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri e polizia”.

Le opere

Il premier ha elencato alcuni i tratti di alta velocità i cui cantieri partiranno per primi: “Salerno–Reggio Calabria, Palermo–Catania-Messina, Pescara–Roma, Genova–Ventimiglia, Venezia–Trieste, Brescia–Verona”. "Poi – ha aggiunto Conte – ci saranno anche “la Gronda, la 106 ionica, l’ampliamento di Salaria e Pontina, la Ragusana, il ponte della liguria”, e ancora “il commissarimento di 9 dighe sarde e in Lombardia le opere per Olimpiadi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Serracchiani

"Un'occasione straordinaria per dare una scossa alle opere ferroviarie strategiche per il Friuli Venezia Giulia e a servizio del Paese. Semplifichiamo gli investimenti per contrastare la crisi, rendendo la regione più competitiva e dimostrando che sappiamo spendere bene i fondi europei". Così la deputata Debora Serracchiani (Pd) commenta l'inserimento nel piano Italia Veloce del collegamento ferroviario Venezia-Trieste, oltre che dell'upgrading infrastrutturale e tecnologico della linea Trieste–Divaca, e del raddoppio della Udine–Cervignano.

Per quanto riguarda la Trieste-Venezia, Serracchiani evidenzia "i vantaggi per gli spostamenti regionali e a lunga percorrenza e per il traffico merci, rientrando nel corridoio Mediterraneo della rete Ten-T. Un percorso di ammodernamento iniziato nella scorsa legislatura che oggi può essere fortemente accelerato, con una nuova attenzione all'impatto ambientale". "Il raddoppio della Udine-Cervignano con l'eliminazione dei colli di bottiglia e il conseguente aumento della capacità – aggiunge la parlamentare – è un intervento fondamentale per lo sviluppo dei traffici sul corridoio Adriatico-baltico".