Trieste "Almassimo": dedica vittoria, incasso e donazioni alla Carnia

L'Alma Pallacanestro Trieste vince e convince davanti al pubblico di casa battendo la Dolomiti Energia Trento per 85 a 74. La vittoria arriva proprio nell'attesa partita organizzata all'insegna dell'hashtag "#insiemeperlacarnia" che prevedeva una raccolta fondi di donazioni spontanee fra il pubblico triestino che si sarebbe poi aggiunto all'incasso registrato ai botteghini dell'Allianz Dome (vedi foto in allegato). “Un’iniziativa che abbiamo voluto perchè le realtà di riferimento devono supportare il territorio – aveva spiegato l'ad alabardato, Gianluca Mauro, originario di Fraforeano di Ronchis – . Siamo vicini a tutte le persone della Carnia e vogliamo donare per i lavori che saranno necessari a far tornare la situazione nel migliore dei modi.”

#InsiemePerLaCarnia

"Solidarietà oltre ogni rivalità" recitava infatti lo striscione preparato e apparso nella Curva Nord Trieste, un concetto tanto chiaro quanto forte ribadito anche a fine partita dallo stesso amministratore della società giuliana di A1, promotore dell'iniziativa (minuto 7.26 nel video in basso): "Volevo ringraziare da friulano per quanto fatto - ha spiegatoMauro - . E' stata una grande risposta della città. Abbiamo voluto insieme alla squadra dare il nostro piccolo apporto, come fatto con l'Abruzzo e in altre situazioni. Questa è la nostra terra. E come fu nel 1976, anche questa volta Trieste ha teso la mano e il Friuli l'ha accolta molto volentieri".

La partita

Torna alla vittoria l’Alma Pallacanestro Trieste e lo fa contro una diretta avversaria come la Dolomiti Energia Trentino: i bianconeri, privi di Dustin Hogue, si arrendono per 85 – 74 all’Allianz Dome, in una giornata caratterizzata dall’iniziativa benefica di donazioni per la Carnia.

Trieste, priva ancora di Walker e Janelidze, ha Wright non in perfette condizioni ma, di contro, recupera Matteo Da Ros e Jamarr Sanders: si parte con il quintetto formato da Fernandez, Cavaliero, Strautins, Peric e Mosley; Buscaglia risponde con Forray, Marble, Craft, Beto e Jovanovic. Proprio il centro serbo (7/10 da due, 5/5 ai liberi, 8 rimbalzi e 5 falli subiti) è molto aggressivo vicino a canestro e mette in difficoltà l’Alma: 6 – 12 per la Dolomiti Energia, che poi nonostante il time out di Dalmasson rimane avanti, con Flaccadori che sigla il massimo vantaggio sul 14 – 23. A un minuto dalla prima sirena arriva il momento del ritorno in campo di Da Ros, poi i biancorossi chiudono il quarto iniziale sotto di otto.

Nel secondo periodo, il regionale Mian piazza la tripla del +11 (15 – 26): la guardia/ala di Buscaglia è rovente, tiene avanti i bianconeri ma Trieste reagisce. Sotto la lucida regia di Fernandez (2/3 da due, 2/5 nelle triple, 10 rimbalzi e 2 recuperi), i locali rientrano: “Lobito” segna anche la tripla del pareggio a quota 33, coronando un parziale di 18 – 7. Peric con un semigancio dà il primo vantaggio all’Alma, poi la bomba di Beto fissa il 37 – 38.

Nella ripresa, Jovanovic inizia da dove aveva finito, ovvero segnando: Justin Knox (6/9 dal campo, 8/9 in lunetta, 7 rimbalzi, 6 falli subiti) domina vicino a canestro, piazza un gioco da tre punti su assist di Cavaliero, poi le bombe dello stesso “Cava” e di Strautins tengono avanti l’Alma, con Peric che fissa la doppia cifra di vantaggio per una Trieste che chiude sul 60 – 50.

L’ultimo periodo si apre con la schiacciata di Mian, ma è uno dei pochi sussulti della Dolomiti Energia: ci pensano infatti Mosley, con una schiacciata al volo e due bombe di Cavaliero, a tenere saldamente la partita nelle mani triestine. Ancora Knox è immarcabile nel pitturato e regala il massimo vantaggio ai padroni di casa (80 – 65), prima di uscire per cinque falli a 1’37’’ dalla fine: è troppo tardi, però, per Trento. Trieste chiude con la vittoria 85 – 74 e festeggia alla grande, con un’ottima prestazione di gruppo.

