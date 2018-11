I cugini dell'Alma Trieste devolvono l'incasso alla Carnia sfregiata dal maltempo

L’incasso del match di Serie A1 di basket Alma Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino, in programma sabato 17 novembre a Trieste sarà devoluto alle popolazioni della Carnia, con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione delle zone che hanno subito i danni del maltempo, e sostenere progetti a vantaggio della gente che vive in quelle terre.

La dichiarazione

Lo ha reso noto oggi l’Amministratore Delegato dell’Alma Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro: “Abbiamo tutti visto le immagini della Carnia, abbiamo sentito la disperazione di persone che amano profondamente la loro terra, e si trovano oggi in forte difficoltà. Il mondo dello sport non deve e non può restare in disparte: deve promuovere la solidarietà e dare visibilità alle persone che hanno bisogno di aiuto. Sono persuaso che nel momento della necessità le rivalità sportive e i campanili passino in secondo piano: la gente friulana ha saputo anche in questa occasione rialzarsi e rimboccarsi le maniche, e la nostra società vuole essere al loro fianco e testimoniare il proprio impegno”.

L'iniziativa

L’iniziativa portata avanti dall’Alma Pallacanestro Trieste è supportata anche dalla Curva: i tifosi sosterranno la società con l’obiettivo di raccogliere fondi e far sentire la vicinanza e l’affetto alla gente della Carnia. “Alma ha storicamente uno stretto rapporto con il corpo della Protezione Civile, che in particolare in Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato ancora Gianluca Mauro – è un fiore all’occhiello per coordinamento, bravura e impegno. Affideremo alla Protezione Civile l’incasso, affinché lo destini a opere che sono urgenti e che possono aiutare da subito la gente della Carnia. Ringrazio il Presidente Luigi Scavone, che ancora una volta ha messo a disposizione la società per un’iniziativa benefica, urgente e importante per il nostro territorio”.