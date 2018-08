Allerta meteo in Fvg: temporali forti e primi fiocchi di neve in arrivo

Una profonda saccatura atlantica, con aria fredda in quota, si avvicinerà al nord Italia nei prossimi giorni. Venerdì e sabato affluiranno correnti sud-occidentali progressivamente più umide ed instabili, mentre nella notte fra sabato e domenica, un marcato fronte freddo probabilmente genererà una depressione al suolo sull'alto Adriatico. Temperature minime in forte diminuzione: venerdì tra i 18 e i 25 gradi, sabato tra i 15 e i 21 gradi, domenica tra i 13 e i 19 gradi. Temperature massime in calo: venerdì tra i 29 e i 31 gradi, sabato tra i 20 e i 25 gradi, domenica tra i 18 e i 22

Le previsioni dell'Osmer

Giovedì 23 agosto: Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con caldo un po' più afoso dei giorni precedenti, anche di notte sulla costa. Sulla zona montana sereno al mattino, poco nuvoloso o localmente variabile di pomeriggio, con possibili locali temporali, che successivamente potrebbero interessare marginalmente anche pianura e costa. Venti a regime di brezza.

Venerdì 24 agosto: Al mattino su tutte le zone cielo in prevalenza poco nuvoloso con atmosfera afosa, poi in giornata aumento della nuvolosità specie sulla zona montana, con rovesci e temporali sparsi. In serata probabile peggioramento anche su pianura e costa con temporali, anche forti e con piogge abbondanti. Venti a regime di brezza, in serata sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato.

Sabato 25 agosto: Cielo da nuvoloso a coperto, con piogge intermittenti da abbondanti ad intense su tutte le zone e temporali, localmente anche forti. Sulla costa vento da sud-est al mattino, probabile Bora in tarda serata. Sarà decisamente più fresco dei giorni precedenti.

Tendenze per domenica 26 agosto: Al mattino sarà probabile cielo coperto, con piogge da abbondanti ad intense, temporali e probabili nevicate, specie sulle zone più interne delle Alpi Carniche e Giulie oltre i 1600-1700 m circa. Nel pomeriggio miglioramento, con schiarite su tutte le zone in serata. Soffierà vento da nord in quota e Bora forte sulla costa. Giornata decisamente fresca.

Tendenze per lunedì 27 agosto: Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e atmosfera secca. Fresco al mattino, poi temperature in decisa ripresa. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, poi probabilmente venti a regime di brezza.

Scenari di criticità prevista

Gallery