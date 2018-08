Allerta meteo regionale: temporali forti in arrivo prima di Ferragosto

Una saccatura atlantica si avvicina alle Alpi con correnti in quota più fresche che determineranno un'accentuazione dell'instabilità atmosferica, data la presenza d'aria calda e umida nei bassi strati. Dal pomeriggio di lunedì 13 agosto probabile qualche temporale inizialmente su monti e pedemontana e in seguito anche sulle altre zone. Martedì 14 agosto i temporali saranno più probabili su pianura e costa. Per tutto il periodo sarà possibile qualche temporale forte. Da martedì sera il tempo si stabilizzerà a partire dai monti.

Le previsioni dell'Osmer

Lunedì 13 agosto: Al mattino cielo sereno con brezza sulla costa, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio peggioramento con qualche temporale inizialmente su Alpi e Prealpi Carniche e poi anche sulle altre zone della regione. Possibile qualche temporale forte.

Martedì 14 agosto: Cielo in prevalenza nuvoloso con probabili rovesci e temporali sparsi, alternati a qualche fase di tempo migliore. Possibile qualche temporale forte. Giornata più fresca. Tempo più stabile dalla sera.

Mercoledì 15 agosto: Prevalenza di bel tempo con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, in calo nel pomeriggio. L'aria sarà decisamente più secca dei giorni precedenti.

Tendenze per giovedì 16 agosto: Su pianura e costa cielo sereno. Sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, poi brezza.

Tendenze per venerdì 17 agosto: Su pianura e costa cielo sereno. Sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, poi brezza.

Scenari di criticità prevista

Gallery