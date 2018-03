Maltempo in Fvg: in arrivo piogge intense, valanghe e mareggiate

Sulla regione affluiscono correnti sud-occidentali a tratti più umide ed instabili. Fra venerdì sera e sabato mattina passerà un fronte atlantico, accompagnato da Scirocco nei bassi strati, mentre sabato in giornata l'afflusso umido meridionale andrà attenuandosi

Previsioni meteo

Venerdì 30 marzo: In giornata tempo instabile con cielo nuvoloso e piogge intermittenti in genere moderate, anche temporalesche. Verso sera intensificazione delle piogge, più continue e abbondanti sull'area montana, specie sulle Prealpi Giulie, con nevicate anche abbondanti oltre i 1700 m circa. In serata sulla costa soffierà Scirocco sostenuto, con possibili mareggiate e acqua alta.

Sabato 31 marzo: Nella notte e fino alle ore centrali della giornata piogge abbondanti, intense sulla zona montana, specie sulle Prealpi Giulie e zone orientali della Carnia, con possibili temporali. Nevicate abbondanti inizialmente oltre i 1700 m circa, in calo fino a 1500 m circa. Sulla costa piogge moderate con vento da sud sostenuto, in rotazione poi da sud-ovest. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, che saranno in genere moderate. Sulla costa soffierà vento da sud-ovest in attenuazione. Possibili mareggiate e acqua alta sulle coste esposte.

Domenica 1 aprile: Sulla regione condizioni di variabilità: al mattino nuvoloso, poi probabili schiarite, ma nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci temporaleschi.

valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica

Il verificarsi di tali eventi puo'comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e sull'asta del fiume tagliamento, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilita'. sulla costa non si escludono problematiche legate alle mareggiate e al possibile fenomeno di acqua alta. limitatamente alle alpi giulie sono previste nevicate abbondanti e tali da comportare un innalzamento del grado di pericolo valanghe sino al grado 4. i fenomeni valanghivi potranno interessare le vie di comunicazione sopra i 1100 metri.

Gallery