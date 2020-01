Aggredisce a pugni un anziano in coda al supermercato e lo manda in ospedale

Un 32enne di Tavagnacco è stato denunciato a piede libero per aver aggredito lo scorso venerdì un 73enne mentre entrambi si trovavano in coda alle casse della Coop di via Monte Grappa, all’angolo con via Bernardinis, nella zona Nord della città. Secondo quanto accertato il 32enne avrebbe colpito l’anziano senza alcun motivo. La vittima, a causa delle lesioni rimediate, è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia".