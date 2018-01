Cresce la febbre del gioco, ancora una sala slot in via Nazionale

Una nuova sala slot è stata allestita lungo via Nazionale, all’altezza del comune di Tavagnacco. La sua apertura è avvenuta poco prima delle festività natalizie, lo scorso 16 dicembre, senza suscitare troppo scalpore. Si tratta di un Admiral Club che ha deciso di avviare una nuova attività lungo una delle strade più trafficate dell’hinterland udinese, che collega l’area Nord con il capoluogo.

La sala

La struttura è ampia e al suo interno ha un’area dedicata alle slot machine, un bar dove poter sorseggiare qualcosa, una sala riservata ai fumatori ed infine la cassa. Il complesso ha ospitato in passato bar e ristoranti che hanno sempre ottenuto un discreto successo: parliamo di Palato Fino e di Dejavu.

L'edificio

Da qualche anno l’edificio era vuoto ed ora è arrivata l’apertura della sala slot machine, ben visibile con una vistosa insegna blu, pronta a ospitare gli appassionati del mondo del gioco d’azzardo. Un arrivo che in città non è nuovo: basti pensare alle attività analoghe aperte lungo viale Palmanova, senza contare i tanti bar che hanno allestito una zona slot al loro interno.

L'Admiral Club

Anche per l’Admiral Club non è un esordio in città: già da diversi anni il gruppo ha aperto una sala slot all’inizio di viale Tricesimo, a quattro passi da piazzale Chiavirs ma anche nel resto della provincia di Udine con sale già operative a Gemona del Friuli e Tolmezzo. Un gioco, quello delle slot, che pare attirare sempre più appassionati e che evidentemente, visto il dilagare delle sale, è anche redditizio per i gestori. A confermare l’andamento positivo del business del gioco lecito gli orari di apertura che spesso raggiungono anche le 24 ore.

ll commercio e la strada provinciale

Questa ennesima apertura conferma ulteriormente lo spostamento della vita commerciale cittadina e dell’hinterland sull’asse Udine - Tricesimo dove la gran parte dei grandi magazzini ha deciso di aprire il proprio punto vendita, vedi Terminal Nord, Sportler, Arteni, Mediaword, Sorelle Ramonda così come molte concessionarie d’auto a cui a breve, si unirà un nuovo salone in via di ultimazione che porporrà i marchi Renault, Dacia e Nissan.