Adesivi antisemiti, CasaPound nega la paternità del gesto ma non lo condanna

«Adesivi contro Honsell? Non è il nostro stile». A riferirlo è Luca Minestrelli, responsabile provinciale per CasaPound Italia Udine che ha spiegato come quel fotomontaggio che vede l'ex sindaco di Udine vestito con la divisa dei deportati con una spilla dell'Anpi al petto, non sia il frutto di una provocazione dei suoi militanti.

«Riteniamo inutili e senza senso gesti simili - sottolinea l’esponente di Cpi-. Per quanto critichiamo l’operato dell’ex sindaco Honsell, le modalità con cui lo facciamo le abbiamo già ampiamente dimostrate in precedenza: striscioni, manifestazioni, flash mob, nulla a che vedere con ciò che è accaduto negli ultimi giorni». «Ribadiamo dunque l’estraneità di CasaPound rispetto a questo gesto - conclude-, sottolineando il fatto che abbiamo sicuramente cose più importanti a cui pensare, come risollevare questa città e restituirle il decoro che si merita, senza il bisogno di ricorrere a comportamenti di questo genere».

Le dichiarazioni di Honsell

«La cosa grave non è l’insulto alla mia persona ma l’imbarbarimento sempre più evidente della lotta politica e del senso di coesione civile e culturale nella società. Utilizzare la tragedia della Shoah per ingiuriare qualcuno è qualcosa che offende tutti. Nell'amarezza per questa vicenda ringrazio di cuore le forze politiche, le associazioni e le decine di cittadini che mi hanno manifestato solidarietà».

Tweet di David Sassoli

Solidarietà all'ex rettore dell'Università di Udine e primo cittadino del capoluogo friulano è arrivata anche via Twitter (immagine in basso) da David Sassoli, il giornalista Rai attualmente parlamentare europeo per il Partito Democratico:"La provocazione del fotomontaggio contro l'ex sindaco di Udine Honsell è semplicemente vergognosa!"

Serracchiani: "Condanna dalle forze politiche sua unanime"

«Usare le tragedie della nostra storia per compiere un attacco politico è squallido e pericoloso. A Furio Honsell e all’ANPI va tutta la mia solidarietà». Questa la dichiarazione di Debora Serracchiani, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nei confronti del leader di Open FVG. «La follia nazista ha ferito nel profondo questa terra e il suo popolo. Riesumare quell’ideologia di morte per attaccare una figura politica – continua Serracchiani - è un atto ignobile che merita la condanna di tutte le parti politiche e delle istituzioni unanimi.L’antifascismo e la memoria della Shoah – conclude Serracchiani - sono valori fondamentali che tutti siamo chiamati a difendere e a mantenere alla base della Repubblica e delle Istituzioni».

De Monte: "Atto vergognoso"

«Quanto accaduto è indegno e offende la storia della città». Ha affermato Isabella De Monte, eurodeputata del Pd. «Siamo davanti a un atto vergognoso a cui va dato il peso che merita - ha aggiunto - .Si tratta di un’azione grave che rievoca orrori del passato che non possono essere sfruttati per attaccare un politico né per divertimento. Furio Honsell è sempre stato in prima linea in tutte la battaglie a difesa della democrazia e delle Istituzioni, e contro fascismo ed estremismi; la sua storia politica parla da sé».

Lauri: "Intimidazione indegna"

Questo il commendo di Giulio Lauri, consigliere regionale ed esponente di Open FVG, il movimento politico che sta costruendo una nuova lista civica che ha proprio in Furio Honsell uno dei suoi esponenti principali. "Un atto indegno e un'offesa inqualificabile verso i milioni di deportati e morti nei campi di concentramento nazista, verso le Associazioni dei partigiani a cominciare dall'ANPI e verso Furio Honsell che come Sindaco di Udine ha sempre dato il suo contributo per trasmettere la memoria della Shoah e l'altissimo valore morale della Resistenza contro il nazismo e contro il fascismo."

La solidarietà di Vincenzo Martines

"Purtroppo anche nella nostra città, in modo molto preoccupante, l’emulazione della cultura nazista si è espressa con simbologie e argomentazioni razziste, colpendo una persona di specchiata onestà intellettuale e dal profilo civile incontestabile quale è l’ex sindaco Furio Honsell, che si è sempre battuto per i valori democratici". Questo il commento del candidato sindaco del centro sinistra, il consigliere regionale del Pd Vincenzo Martines. "A lui va tutta la mia solidarietà - conclude il candidato - , con la speranza che i responsabili vengano identificati e denunciati. Udine è e deve rimanere totalmente estranea a questi comportamenti".