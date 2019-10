Accoltellato durante una rissa, grave 17enne di Cervignano

Rissa nella notte all'esterno del McDonald's di Trieste nei pressi di Piazza Goldoni intorno alle 20.30. Un 17enne è rimasto gravemente ferito.

Il fatto

Un gruppo di giovanissimi si sarebbe affrontato a colpi di spintoni e pugni, sulla Scala dei Giganti, fino al momento in cui è sbucato un coltello.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato allo scoppio della lite. Ad avere la peggio durante il conflitto, un giovane 17enne di Cervignano del Friuli che ha riportato una profonda ferita da taglio alla pancia e versa ora in condizioni gravissime. Il ferito, lasciando tracce di sangue dietro di sè, è entrato a chiedere aiuto al Mc Donald's di piazza Goldoni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che avrebbe accompagnato due testimoni in Questura mentre alcune pattuglie sono alla ricerca del colpevole

Immediato l'intervento dei sanitari che hanno traportato il giovane al vicino ospedale di Cattinara..