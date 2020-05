Due fratelli litigano e la zuffa finisce a coltellate

Rissa tra due fratelli finisce nel sangue a Cervignano. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, verso le 21, in via della Colonnella, una laterale di via Gorizia. I due soggetti si sono messi prima a litigare, alzando il tono della voce, e poi uno dei due, con un'arma tagliente, ha colpito l'altro. Sul posto la Croce Verde Cervignano Basso Friuli e l'elicottero dell'elisoccorso, che ha portato il ferito al Santa Maria della Misericordia. Non è in pericolo di vita.Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine. Presenti, per gli accertamenti del caso, i carabinieri della Compagnia di Palmanova.

