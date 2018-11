Si accendono le luci del Natale con il Black Friday alla friulana

Venerdì 23 novembre, data concomitante con il Black Friday americano, partieranno le tante iniziative che il Comune di Udine e i suoi commercianti hanno organizzato per il Natale. Durante il tardo pomeriggio sarà inaugurato l'albero natalizio posizionato in via Lionello e con la sua accensione sarà poi dato il via all'illuminazione delle oltre sessanta vie decorate della città. L'abete, recuperato fra i tanti caduti dalla forza del vento a Sappada, durante l'alluvione di fine ottobre, sarà acceso alle 18.00 dal sindaco Fontanini, dal primo cittadino di Sappada, Manuel Piller Hoffer, dall’assessore alle attività produttive, Maurizio Franz, e dal Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo.

“Quell'albero è il simbolo della volontà della comunità sappadina di rialzarsi al più presto, dando al Friuli e all’intero Paese una lezione di efficienza, serierà e senso della comunità - ha dichiarato Fontanini-. Durante le feste, sarà possibile, grazie all’asta di beneficenza organizzata della Giant Threes Foundation, acquistare come alberi di Natale proprio le cime degli abeti abbattuti dal vento, mentre quelli che erano stati coltivati saranno piantati andando a formare nuovamente i boschi abbattuti”.

Proiezioni sulle facciate del palazzo comunale

E proprio venerdì, il Copernicoro del liceo scientifico Nicolò Copernico di Udine sarà protagonista della cerimonia delle proiezioni sulle facciate del palazzo comunale e in direzione di Casa Cavazzini. Sarà inoltre inaugurata la casetta delle onlus che vedrà nel fine settimana la presenza delle volontarie di Zero Tolerance e del progetto rivolto alle donne che subiscono maltrattamento e stalking.

Friday, Black Friday

Il numero delle vie illuminate è quasi raddoppiato rispetto lo scorso anno, segnale della voglia da parte delle persone e degli esercenti di tornare a respirare quell’atmosfera che la crisi economica degli ultimi dieci aveva un po’ raffreddato. Ma la giornata di venerdì non finirà con le sole luci ed atmosfere natalizie. Confcommercio Udine, in collaborazione con Villaggio dei Pecile, Amici di via Mercatovecchio, UdineIdea, Comitato dei Sarpi, Associazione via Vittorio Veneto, Borghi Poscolle e Pracchiuso, promuoverà, infatti, il primo "Black Friday" in salsa friulana. Il tradizionale appuntamento americano (che segue il Giorno del ringraziamento) dedicato agli acquisti natalizi è oramai dilagato anche in Italia dando il via ad una sorta di nuova giornata dedicata ai saldi e alle offerte. Dalle prime ore del giorno, fino a tarda serata, i clienti potranno anticipare gli acquisti per Natale approfittando delle promozioni che in genere si trovano a gennaio. I clienti potranno trovare nei negozi del centro città diversa scontistica - ben segnalata - su abbigliamento, calzature, viaggi, estetica e benessere. «L’invito agli operatori economici è a fare di questa serata un’opportunità di lavoro – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Giuseppe Pavan –, rendendo più belle le vetrine, in un appuntamento speciale come quello dell’accensione delle luci di Natale. Speriamo dunque ci sia un’ampia adesione alla nostra sollecitazione a prolungare l’orario di apertura di negozi e pubblici esercizi».

Sconti a Teatro

Ma non è finita perchè venerdì anche al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dalle 16 alle 19, sarà possibile acquistare i biglietti per una lista selezionata di titoli - 16 fra prosa, musica e danza - risparmiando fino al 30%. Per chi invece opterà per acquisti online - www.teatroudine.ite www.vivaticket.it - la finestra utile sarà un po’ più ampia, e precisamente dal primo minuto dopo la mezzanotte di venerdì 23 fino alle 19.