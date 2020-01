Morto un uomo in un incendio a Porpetto

Un uomo è morto in seguito a un incendio che si è sviluppato in serata a Porpetto, attorno alle 20, al primo piano dello stabile che al piano terra ospita il "Bar Centro", nella zona nevralgica del paese della Bassa Friulana. La vittima è l'84enne Adelfino Pacorigh, marito della titolare del locale. La moglie Mariarosa e il figlio, che gestisce il bar e abita accanto, sono riusciti a mettersi in salvo. Per il padre non c'è stato nulla da fare. Sul i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano e quelli di Udine e un'ambulanza. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.