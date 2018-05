Record di presenze alla 26^ Corsa per Haiti 2018

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Nel video le interviste in ordine a Elena Cecchini, madrina 26^ Corsa per Haiti; Giuseppe Ruolo, assessore Comune di Cividale del Friuli; Enrico Zen, vincitore Granfondo 26^ Corsa per Haiti; Roberto Vidoni, vincitore Mediofondo 26^ Corsa per Haiti; Sante Chiarcosso, presidente dell'A.s.d. Chiarcosso Help Haiti)

Un fiume caleidoscopico di biciclette ha invaso le Valli del Torre e del Natisone attraversando 14 Comuni. Tre i percorsi predisposti dall'organizzazione: una Granfondo da 141 chilometri, una Mediofondo da 82 chilometri e una Cicloturistica da 77 chilometri. Scopo della manifestazione, incrementare i fondi da destinare ai progetti portati avanti dalla Onlus di Pasian di Prato "Pane Condiviso" che assieme alle suore salesiane danno formazione, accoglienza e speranza di vita alle bambine in difficoltà haitiane, vittime molto spesso di malavita, povertà e prostituzione.

Grandi nomi, in primis Elena Cecchini, madrina delle Corse per Haiti, ma anche specialisti come Vanotti, Zen, Vidoni, Incristi e tanti stranieri provenienti da Austria e Slovenia; Vip del calibro di Enzo Cainero, Edi Reja. Al via, dato dalla bandierina sventolata da Giuseppe Ruolo, assessore allo sport del Comune di Cividale del Friuli, è stato subito spettacolo. Dal momento in cui i primi sono partiti, ci sono voluti quasi cinque minuti per vedere transitare l'ultimo dei 1137 partenti sotto l'arco iniziale posto nei pressi del Duomo ducale, proprio sotto lo sguardo del Giulio Cesare.

I vincitori

Dopo due ore, 46 minuti e 54 secondi, è arrivato per primo al traguardo della Mediofondo il portacolori del team I Falchi di Tuxon, Roberto Vidoni, che ha preceduto sul podio Tiziano Zonta e Francesco Avanzo. Antonella Incristi ha invece vinto la gara femminile, chiudendo la Mediofondo col tempo di tre ore, 20' e 53", davanti a Federica Celato e Silvia Zanetti, le altre due sul podio in rosa. Il pubblico di Cividale del Friuli ha poi applaudito Enrico Zen, che è riuscito a vincere la Granfondo da 141 chilometri, planando su via Perusini, sotto al traguardo, dopo 4 ore, 34 minuti e 6 secondi, precedendo di oltre 8 minuti Fabio Ciot e di oltre 11' Alberto De Carli. La Granfondo femminile è stata vinta dall'altoatesina Astrid Schartmueller, davanti a Odette Bertolin ed Erika Jesenko. Il Friul Team 18 ha invece portato a casa la vittoria nella cicloturistica, conteggiando 29 punti, davanti al Team Granzon (26) e al Veloclub Villa Manin (12). A fine corsa, tutti hanno condiviso i momenti del pranzo e delle premiazioni, sotto le volte del palasport di via Perusini, applaudendo alla perfetta riuscita dell'evento, baciato pure dal sole, per organizzare il quale si sono prodigati 200 i volontari, tra i quali anche 20 richiedenti asilo, ospiti dell'istituto Civiform di Cividale del Friuli.

Come nella migliore tradizione degli eventi organizzati dall'Asd Chiarcosso, anche nella 26ma Corsa per Haiti la solidarietà ha avuto un ruolo importante: devolvere fondi da destinare ai progetti portati avanti dalla Onlus Pane Condiviso, che ha sede a Pasian di Prato, che si occupa di fornire accoglienza e assistenza alle Bambine di Strada haitiane.

