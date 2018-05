Lancia sassi un paletto dal cavalcavia e ferisce un biker, denunciato un 14enne

Lancia sassi e un paletto da un cavalcavia e colpisce un centauro che rovina sull'asfalto e resta ferito.

L'incredibile episodio è accaduto il primo maggio scorso, come riportato da Il Gazzettino, a Cervignano del Friuli sul cavalcavia della Strada Regionale 352 all'altezza della variante Powell.

L'episodio

Protagonsita della vicenda è un ragazzino di 14 anni che senza motivo, ha sradicato il paletto che delimitva la carreggiata e l'ha scagliato al di sotto del ponte. Il biker, un 59enne di Gonars, ha tentato di evitare l'oggetto, ma è caduto dalla sua Suzuky Gsx rovinando a terra causandosi diverse botte, graffi e contusioni.

Il gruppetto

Il fatto è stato segnalato ai carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno avviato subito un'indagine. Pare che oltre al 14enne, un ragazzino di Cervignano del Friuli, in quel momento ci fossero anche altri minorenni che però non sono stati identificati.



Secondo alcuni testimoni, inoltre, il gruppetto non si sarebbe limitato a buttare di sotto solo il delimitatore di plastica ma anche altri oggetti tra cui sassi, che per fortuna non hanno colpito nessuno.



I carabinieri di Villa Vicentina, al termine delle indagini, dopo aver ascoltato alcune persone, hanno denunciato a piede libero il 14enne per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose. Procede la Procura dei Minori di Trieste.