Panico in via Spalato: detenuto minaccia lo psichiatra con il coltello durante una seduta

Momenti di paura ieri al carcere di Udine. Un detenuto friulano di anni 28 ristretto nell'istituto di pena di Udine - ieri verso le ore 12.30 - mentre si trovava nel reparto infermeria ha aggredito il medico psichiatria colpendolo con pugni e poi afferrandolo per il collo, minacciandola con un’arma impropria con l'intendo di colpirlo al viso. Il fatto sarebbe accaduto, probabilmente durante una visita proprio allo stesso recluso, da parte del professionista.

L’intervento della polizia

L'agente di polizia penitenziaria che sorvegliava alle attività nel reparto è intervenuto prontamente, mentre le ulteriori richieste di aiuto da parte del personale infermieristico presente ai fatti ha attirato l'attenzione di altri poliziotti penitenziari, accorsi in pochissimi istanti sul posto per placare le ire aggressive del detenuto. L’intervento della polizia penitenziaria è stato determinante per immobilizzare l’esagitato che è stato quindi bloccato, mettendo in sicurezza sia la struttura sia tutto il personale sanitario.

Le aggressioni

Purtroppo nella Casa Circondariale di Udine non sono nuovi questi episodi aggressivi da parte di detenuti con problemi di natura psichiatrica, soggetti questi che a nostro avviso non possono essere gestiti come detenuti comuni.

Tuttavia la Fns Cisl del Friuli Venezia Giulia ha più volte rappresentato - nelle previste sedi istituzionali - le difficoltà oggettive nel gestire detenuti con disturbi psichici all'interno di un Penitenziario; questo avviene più frequentemente da quando fu decisa la soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari. La riforma prevede che queste persone vadano gestite in percorsi prevalentemente terapeutici ma le strutture alternative – le Rems – non paiono riuscire a gestire il numero di Soggetti che risultano troppi per dette Strutture. Per la gestione di questi tipo di detenuti servirebbe investire in formazione del personale per conoscere gli elementi basilari delle modalità gestionali, per comprendere i comportamenti e le loro diverse forme di patologie psichiatriche. Quanto accaduto oggi ha costretto il medico, come pure diversi poliziotti, a ricorrere alle cure in Ospedale, con l'ausilio del 118.

Il detenuto sicuramente sarà ulteriormente denunciato per i vari reati ( minacce, resistenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali). Ma pesa il dubbio sulla sua effettiva imputabilità. La sua capacità di intendere e volere è molto compromessa ed è questa la domanda che le Istituzioni devono porsi per trovare soluzioni urgenti e radicali, al fine di consentire al Personale tutto di operare in sicurezza.

Il sindacato

La Fns Cisl, nell’esprimere la propria vicinanza al Personale rimasto coinvolto dai fatti rivolge un appello al presidente Francesco Basentini (il nuovo Capo dell’Amministrazione Penitenziaria appena insediato a Roma nei giorni scorsi) oltre che al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, di mettere mano alla riforma Penitenziaria. Ci appelliamo a loro affinché attraverso un confronto con le oo.ss. della Polizia Penitenziaria si possa offrire un supporto tangibile a Colleghi e Colleghe circa le criticità che il personale stesso subisce quotidianamente nello svolgere il proprio compito Istituzionale. Un confronto che anche in periferia andrebbe avviato e dove, nel nostro caso, servirebbe mettere al tavolo di confronto il Provveditore del Triveneto dott. Enrico Sbriglia, affinché si prenda coscienza delle difficoltà operative e dell’assenza di strumenti sia normativi che strutturali, al fine di evitare ulteriori episodi simili negli Istituti di pena.